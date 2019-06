Istruzione: ripensare approccio istituzioni e docenti per cogliere nuove sfide Processo Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripensare il ruolo e l’approccio di istituzioni, docenti, insegnanti e leader per cogliere le sfide odierne e mettere in pratica la nuova agenda del Processo di Bologna. È quanto emerge dalle conclusioni delle celebrazioni per il ventennale della Dichiarazione di Bologna che ieri e oggi ha portato nel capoluogo emiliano, sede del più antico ateneo europeo, 200 rettori e 1.150 rappresentanti di atenei, istituzioni e realtà legate al mondo dell’istruzione universitaria provenienti da 80 paesi del mondo. “La vera sfida di questa agenda, di questo programma è il bisogno di ripensare noi stessi come istituzioni, insegnanti, leader e professori”, ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio Magna Charta, Sijbolt Noorda, nel discorso che ha concluso la due giorni. “Dobbiamo prendere coraggio per mettere in pratica questa agenda”, ha sottolineato. (segue) (Sic)