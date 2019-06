Istruzione: ripensare approccio istituzioni e docenti per cogliere nuove sfide Processo Bologna (2)

- Noorda ha ricordato che a oltre 30 anni dalla firma della Magna Charta Universitatum e a 20 dalla Dichiarazione di Bologna “il mondo è cambiato” e il comparto accademico si trova ad “affrontare nuove sfide” che sono state esaminate durante la due giorni: libertà accademica, innovazione della didattica, centralità degli studenti, istruzione superiore come guida per uno sviluppo sostenibile, dimensione sociale delle università, connessioni con il mercato del lavoro, per poi giungere ad una sintesi dei lavori utile all’intero Spazio europeo dell’istruzione superiore. Noorda ha annunciato la proposta di una nuova Magna Charta che verrà firmata nel settembre 2020 a Bologna e che terrà conto di queste nuove sfide. (segue) (Sic)