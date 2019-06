Istruzione: ripensare approccio istituzioni e docenti per cogliere nuove sfide Processo Bologna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Francesco Ubertini, ha dichiarato che dopo 20 anni il Processo di Bologna entra in una nuova fase sottolineando l’urgenza di “esplorare nuove strade di lavoro” e provvedere a capacità sufficienti per raggiungere tali obiettivi. In questo contesto Ubertini ha ricordato il ruolo centrale degli studenti in questo nuovo percorso come sottolineato più volte e messo in pratica durante la due giorni che ha visto nella giornata odierna ciascuno dei cinque panel tematici moderati da giovani universitari. “Gli studenti devono giocare un ruolo decisivo” nello sviluppo della nuova fase del Processo di Bologna a partire dallo Area europea dell'istruzione superiore che dovrà vedere i giovani universitari come i veri “possessori” di questo spazio. (segue) (Sic)