Istruzione: ripensare approccio istituzioni e docenti per cogliere nuove sfide Processo Bologna (4)

- La due giorni è stata inaugurata ieri dal corteo dei rettori che si è snodato per le strade del centro del capoluogo emiliano partendo dall’Archiginnasio, prima sede stabile dell’Università di Bologna, fino a Palazzo Re Enzo. All’evento partecipano più di 200 rettori ed oltre mille tra docenti, studenti e ricercatori del settore accademico, insieme a rappresentanti dei ministeri e delle organizzazioni internazionali, provenienti da più di 70 paesi. Ai lavori di ieri hanno preso parte tra gli altri: il ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca italiano Marco Bussetti; il ministro dell’Educazione di Malta Evarist Bartolo; il segretario di Stato per l’Educazione ungherese Jozsef Bodis; il vice direttore generale per l’Educazione dell’Unesco Stefania Giannini; il presidente dell’Associazione universitaria europea, Michael Murphy, il responsabile del dipartimento per l’Educazione del Consiglio d’Europa, Sjur Bergan; il rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum Francesco Ubertini. (segue) (Sic)