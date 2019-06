Slovacchia: presidente, concetto di Ue deve prescindere da gruppi regionali

- Il concetto di Europa non deve essere basato su gruppi regionali, ma sull’unione di tutti gli Stati membri. Lo ha dichiarato il capo dello Stato slovacco, Zuzana Caputova, durante un punto stampa con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Questa è la mia seconda visita ufficiale in qualità di presidente, ma ho voluto organizzare questo viaggio soprattutto per dimostrare quanto Bruxelles sia importante per la Slovacchia: l’Unione europea rappresenta una comunità di valori, e le politiche europee devono prescindere da quella estera", ha detto la presidente. "Abbiamo bisogno di un’Europa unita e forte, e la Slovacchia, essendo uno Stato membro e quindi responsabile per il suo avvenire, farà tutto il possibile per assumere atteggiamenti assolutamente costruttivi", ha aggiunto, ribadendo che “le sfide che ci troviamo ad affrontare non possono essere superate da soli”. Stando alle informazioni diffuse, le due parti hanno anche discusso l’attuale clima all’interno dell’area di Visegrad, un “tema molto importante per la Slovacchia”. “Siamo parte dell’Europa, e il nostro atteggiamento nei suoi confronti non è cambiato in alcun modo a seguito dell’adesione: vogliamo contribuire alla promozione e al futuro del processo di integrazione, e non vogliamo che ci siano divisioni tra est ed ovest”, ha specificato Caputova(Beb)