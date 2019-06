Sindacati: Fim Cisl, vinto rinnovo Rsu nel sito Abb a Dalmine

- La Fim Cisl vince il rinnovo della Rsu nel sito Abb di Dalmine, in provincia di Bergamo. Lo comunica una nota della Fim che dichiara: "Un grazie va a tutti i nostri delegati, attivisti e le strutture Fim che hanno permesso questo grande risultato. Un risultato che ribalta l’esito delle precedenti elezioni e che proclama i metalmeccanici della Cisl la prima organizzazione nel sito bergamasco della multinazionale svizzero svedese. La Fim, infatti, conquista il primato con 221 preferenze, la Uilm si consolida al terzo posto con 71 voti e la Fiom, con 166 voti, appunto, retrocede al secondo posto nonostante i numerosi candidati presentati. Una vittoria importante che premia il protagonismo della Fim nella lunga trattativa del rinnovo del contratto aziendale e che ci consegna una grande responsabilità in un momento in cui Abb si sta riorganizzando a livello mondiale e in cui non faremo mancare il nostro contributo a tutela del lavoro". "Il forte pragmatismo, il saper mettere le persone al primo posto, il dire sempre la verità anche se scomoda e la forza di abbandonare le questioni di principio quando non fanno bene ai lavoratori, sono valori che le persone apprezzano sempre, e che non faremo mai mancare - conclude la nota - Questa vittoria arriva dopo la grande conferma avuta anche alle elezioni nello stabilimento di Frosinone e dopo la grande vittoria nel sito di Tremezzina, in provincia di Como. Continueremo su questa strada con la consapevolezza di voler accompagnare le persone nei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, senza lasciare indietro nessuno e costruendo opportunità per tutti". (com)