Salario minimo: M5s, senatori Pd abbandonano lavori commissione? E' falso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro a palazzo Madama scrivono, in una nota, che "com'era già avvenuto la settimana scorsa, anche oggi i senatori del Pd in commissione Lavoro non hanno permesso alla maggioranza di procedere con l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge per l'istituzione del salario minimo orario. Sono loro quelli che stanno giocando, certamente non noi che invece stiamo rispettando l'iter procedurale previsto. I colleghi dem, che non hanno abbandonato i lavori di commissione come dichiarato in una nota ai soli fini reclamistici, si lamentano perché vorrebbero votare gli emendamenti in assenza dei pareri della commissione Bilancio. Tutto ciò ha del paradossale", continuano i parlamentari pentastellati, "visto che erano proprio loro quelli che, sia al tempo del decreto Dignità sia del decretone, si mettevano di traverso quando veniva anche solo ventilata l'ipotesi di mettere ai voti le modifiche al testo senza che la quinta commissione si fosse espressa. Speriamo che la smettano presto con questo atteggiamento", concludono gli esponenti del M5s, "che non fa bene al paese". (Com)