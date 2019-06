Emilia Romagna: Caselli, la Regione aderisce alla Fondazione Accademia nazionale agricoltura

- “Abbiamo aderito alla Fondazione Accademia nazionale dell’agricoltura soprattutto per offrire un aiuto concreto alla valorizzazione dell’archivio storico e del patrimonio scientifico di una prestigiosa istituzione nata a Bologna nel 1802 e che da oltre due secoli promuove l’innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nel campo delle scienze agrarie”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale l’Agricoltura, Simona Caselli, intervenuta oggi in Assemblea legislativa a sostegno del progetto di legge della Giunta di Viale Aldo Moro per l’adesione alla Fondazione con lo stanziamento di una quota di 50 mila euro per il 2019. “Un’adesione - ha proseguito Caselli - che vuole contribuire a dare un supporto all’attività dell’Accademia, che svolge un importante ruolo di approfondimento anche su temi di attualità come la corretta nutrizione e con la quale andremo inoltre a rafforzare la collaborazione nel campo delle iniziative di divulgazione scientifica e sul tema della tracciabilità e dei metodi scientifici per smascherare possibili frodi alimentari”. (Ren)