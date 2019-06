Nord Macedonia: Stoltenberg, ratifica adesione entro dicembre sarebbe buon risultato

- Sarebbe bello se la Macedonia del Nord diventasse il 30mo alleato della Nato entro dicembre. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa. "Il processo che ha portato all’adesione del Montenegro è durato un anno: a fronte di ciò non credo di essere in grado, e non spetta nemmeno a me, di stabilire la velocità con cui i parlamenti nazionali ratificheranno il protocollo per l’adesione”, ha detto Stoltenberg, aggiungendo che “la conclusione del processo entro dicembre sarebbe senza dubbio un ottimo risultato”. Qualora non si dovesse riuscire a concluderlo entro la prossima riunione dei leader dell’Alleanza a Londra, l’adesione avrebbe luogo comunque poco dopo. "La Macedonia del Nord è sulla strada per diventare un membro a pieno titolo: soddisfa tutti gli standard e finalmente è stata risolta anche la questione del nome, grazie al coraggio mostrato dai primi ministri di Grecia e Macedonia del Nord, Alexis Tsipras e Zoran Zaev”, ha aggiunto.(Beb)