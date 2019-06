Yemen: M5s presenta mozione alla Camera per stop vendita armi ad Arabia Saudita

- Il Movimento 5 stelle (M5s) ha presentato alla Camera dei Deputati una mozione sull'interruzione dell'esportazione di armi verso l'Arabia Saudita, in particolare in relazione al conflitto in corso in Yemen. “Si tratta di un atto importante con il quale invitiamo il governo a proseguire la sua azione per il cessate il fuoco e per risolvere la più grave crisi umanitaria della storia, oltre che a mettere in campo ogni possibile sforzo per applicare rigorosamente le disposizioni della legge 185/1990 ed evitare la vendita di armamenti che possano colpire la popolazione civile", si legge in una nota dei deputati dell’M5s in commissione Esteri alla Camera. "L'Italia ha l'occasione di partecipare a una svolta internazionale sullo Yemen, in grado di creare le condizioni favorevoli per la pace. I rappresentanti del popolo italiano prendono a cuore con fraternità e realismo politico la sorte di un popolo martoriato, che ha bisogno di più dialogo e diplomazia e meno armi distruttive intorno e sopra la sua terra", ha precisato il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Esteri Pino Cabras. “È quanto mai urgente, quindi, che il governo italiano si impegni a lavorare con gli altri paesi europei per arrivare alla stabilizzazione dello Yemen anche e soprattutto attraverso il blocco delle esportazioni degli armamenti verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Abbiamo il dovere di contribuire alla pace e alla ricostruzione, per il bene di oltre 22 milioni di persone costrette a vivere in condizioni drammatiche", concludono i deputati. (Res)