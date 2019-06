Islam: Gargash, i Fratelli musulmani non hanno dato contributo positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei Fratelli musulmani non ha dato "alcun contributo positivo negli ultimi anni, in particolare per lo sviluppo dell’economia”. E’ quanto ha affermato il ministro di Stato degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, parlando ad una conferenza organizzata dalla Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi) a Roma. “La Fratellanza è un'organizzazione nata negli anni Venti, quando ne sono nate in tante aree del mondo. E' stata formata per rispondere alla fine del califfato", ha ricordato Gargash. Secondo il ministro, i Fratelli musulmani "non possono governare uno Stato moderno. Non hanno dato alcun contributo per lo sviluppo dell'economia, mentre si sono occupati molto delle donne. Dopo la sconfitta araba del 1967 ci sono stati eventi la Rivoluzione iraniana e l'Islam politico ha preso piede. Ma dopo tanti anni non abbiamo visto alcun passo in avanti”. "In Tunisia, ad esempio, abbiamo visto una regressione dei diritti delle donne. Il pensiero dei Fratelli musulmani è quello di Sayd Qutb (politico egiziano, ideologo del Jihad offensivo), che però si basa sulla violenza. Durante il periodo nasseriano Qutb venne torturato e quindi legittimò l'uso della violenza. Da questo punto sono partiti Osama Bin Laden e Ayman al Zawahiri con la formazione di al Qaeda”, ha concluso Gargash. (Res)