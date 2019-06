Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali

- "C'è un sogno che ci sta sognando". È questo il motto preso in prestito dai boscimani del Kalahari e utilizzato da Giorgio Barbiero Corsetti, neodirettore del Teatro di Roma, per lanciare l’apertura della nuova stagione dei teatri romani Argentina e India. "Al centro della scena si incontrano i due grandi enigmi della rappresentazione: quello del sogno e quello del teatro, due misteri senza tempo per fare apparire il reale tra le crepe della realtà costituita", ha spiegato Corsetti. Con lui sul palco del teatro Argentina, in occasione della presentazione di stamattina, anche il presidente Emanuele Bevilacqua che ha parlato di un teatro che deve essere la "topografia invisibile della città e della regione" sovrapposta alla topografia reale e che sia "incisa nella lingua segreta della poesia", e la consulente artistica per il teatro India Francesca Corona. Tutti quanti sono stati ringraziati dal vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo: "Questo teatro comincia a fare una funzione che noi stiamo chiedendo di dare a tutte le istituzione di questa città: non parlare a sé stesso, ma stare in rapporto con ciò che è fuori di sé". (segue) (xcol4)