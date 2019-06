Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (2)

- Il cartellone prevede ventitré produzioni su oltre 70 proposte complessive. Apre “Augusto” di Alessandro Sciarroni, racconto coreografico sull'amore e sulla sofferenza attraverso l'obbligo della risata perpetua a cui i performer si sottopongono per l'intero spettacolo, e prosegue con Milo Rau, che lancia una sfida ai principi millenari di fede e carità della città papale con un'assemblea pubblica al Teatro Argentina. Kornél Mundruczó, nome di punta della cinematografia internazionale, scardina i sistemi di rappresentazione tradizionale con il docu-dramma iperrealista “Imitation of life”; rivive nel corpo-segno di tre giovani performer la prima creazione della Gaia Scienza, “La rivolta degli oggetti”, direttamente dal palco militante del Beat 72. Phia Ménard prende posizione contro la normalità e doma il vento (letteralmente) in due spettacoli gemelli, uno per bambini e uno per adulti. Zimmerfrei dà vita al capitolo romano di “Family affair”, il progetto site specific che ritrae la nostra modernità affettiva coinvolgendo famiglie che abitano attorno al teatro India; e Monica Demuru chiede al pubblico di dirigerla in “Jukebox”. Amir Reza Koohestani riflette sull'opera che lo rese famoso rimettendo in scena i personaggi che ne erano protagonisti in un mondo invecchiato di quasi vent'anni. (segue) (xcol4)