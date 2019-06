Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (3)

- Oltre il fatto teatrale vanno i Bartolini/Baronio sollecitando icittadini nei loro “RedReading”, e Fabio Cherstich con “Opera da tre soldi” on the road che viaggerà neiquartieri e invaderà le piazze, di Roma e del Lazio. Teatro di Roma intercetta poi le atmosfere tragiche del teatro di Emma Dante con “Misericordia”; i distopici esperimenti drammaturgici di Lisa Ferlazzo Natoli con “When the Rain Stops Falling” di Andrew Bovell; la spietata voce dell'oggi di Eleonora Danco con “dEversivo”; il giovane Fabio Condemi con “Jakob Von Gunten” di Robert Walser; il cunto urgente e necessario di Davide Enia con “L'abisso”; la rivoluzione assoluta di Giorgina Pi con “Wasted” di Kate Tempest; il sulfureo Mimmo Borrelli con “La cupa”; il duo Deflorian/Tagliarini con un dialogo per voce sola in “Chi ha ucciso mio padre” di Edouard Louis; Babilonia Teatri con “Giulio” sulla vicenda Regeni. Tessere di un mosaico del tempo presente diventano, nell'ottica della presa sul reale, anche le riletture e le messe in scena dei classici, gli omaggi ad autori profetici che ci hanno raccontato l'Italia e il mondo di oggi in anni non sospetti: Massimo Popolizio porta in scena John Steinbeck con “Furore” e i successi di “Ragazzi di vita” e “Un nemico del popolo”; Valter Malosti parla attraverso le parole di Primo Levi; Claudio Longhi mette in scena “La commedia della vanità” di Elias Canetti; Carlo Cecchi affronta Eduardo con un dittico di spettacoli; Antonio Latella si dedica a “La valle dell'Eden” di Steinbeck; Filippo Dini dirige il suo primo Pirandello; Massimiliano Civica rilegge “Antigone” di Sofocle. (segue) (xcol4)