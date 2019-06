Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova direzione ripensa il Teatro India con “Oceano indiano”, re-immaginando la struttura come spazio propulsore di creatività abitato da artisti e spettatori. Un teatro-oceano che si espande nei quartieri attorno e si riconnette con il resto della città, aprendo la propria geografia alle narrazioni del futuro e proponendosi come occasione di incontro con creature artistiche abissali, profonde, misteriose. Le sue sale diventano la dimora stabile di cinque artisti, primi abitanti del teatro, a cui è affidato il compito di co-immaginare le possibilità e riprogettare gli spazi di India lungo la stagione. Fabio Condemi, Dom- (Leonardo Delogu e Valerio Sirna), Industria Indipendente (Erika Z. Galli e Martina Ruggeri), Michele Di Stefano con mk, Muta Imago (Riccardo Fazi e Claudia Sorace), compongono questo quintetto di "padroni di casa" che proporrà cinque coproduzioni e accoglierà gli spettatori con aperture ed esperienze dai formati originali e imprevedibili. Una pluralità di sguardi per ridisegnare India come luogo esotico e familiare, rintracciando un percorso fedele alla vocazione sperimentale di un teatro da sempre rivolto all'inedito. (segue) (xcol4)