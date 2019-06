Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (5)

- Preludio a questo progetto sarà Festa India, una quarantottore di festeggiamenti in occasione dei venti anni dall'apertura del Teatro India in compagnia degli artisti che hanno segnato la sua storia e dei suoi nuovi protagonisti: un anniversario che diventa l'occasione per riallacciare la vocazione del passato allo sguardo verso il futuro (20/21 settembre). Il Teatro Torlonia diventa una casa della poesia vivente. La nuova direzione sceglie un'offerta di spettacoli che affianca la poesia dal vivo al teatro di parola, riannodando il tessuto teatrale a quello poetico-letterario per assottigliare la distanza fra testo e palcoscenico: Biancofango presenta I poeti maledetti n. 1 Io e Baudelaire, concerto per attore e pianoforte; la coppia Bartolini/Baronio recupera la dimensione sociale del rito teatrale condividendo con il pubblico la pratica dei RedReading; puro teatro parlato con Francesca Ciocchetti e Sara Putignano in Ci vediamo all'alba dal testo di Zinnie Harris; dedicato alle pagine di Elena Ferrante, Storia di un'amicizia, creazione di Fanny&Alexander; Massimo Di Michele con Felicità...tà...tà, ispirato alla sferzante opera di Achille Campanile. La programmazione del Teatro Torlonia è in via di definizione. (segue) (xcol4)