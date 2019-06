Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (6)

- Con la sua apertura straordinaria il Teatro Valle propone un palinsesto di attività, tra mostre, installazioni ed eventi, per far rivivere la storica sala settecentesca e preservarne la relazione con la città: apre Triumphs and Laments, a cura di Daniele Spanò e Luca Brinchi, la trasposizione in video dell'opera sui muraglioni del Lungotevere realizzata da William Kentridge; si prosegue con Manicomio! Manicomio!, con cui Muta Imago coinvolge il pubblico nel reenactment della burrascosa prima dei Sei personaggi di Pirandello; una sezione dedicata alle scenografie provenienti dalla mostra che Fondazione Roma dedica al pittore Corrado Cagli; la performance itinerante Se questo è Levi di Fanny& Alexander; la mostra I De Filippo. Il mestiere in scena, la forza, il rigore, la dedizione al teatro di una famiglia di artisti che ha fatto la storia del Novecento; Il Valle Teatro d'Opera in collaborazione con Roma Tre Orchestra. (segue) (xcol4)