Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (7)

Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali

- Tra le novità della nuova direzione un originale spazio per i giovani spettatori con la rassegna Teatro per le nuove generazioni, una ricca programmazione dedicata al pubblico dei ragazzi e delle loro famiglie che propone alcune tra le produzioni più interessanti del panorama internazionale, come L'après-midi d'un foehn dell'artista transgender Phia Ménard, che incanterà anche i grandi; mentre dalla scena italiana Chiara Guidi affronta le fiabe dell'antica tradizione giapponese; il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, diretto da Roberto Gandini, presenta un dittico su Gianni Rodari (La storia di tutte le storie e L'albero di Rodari); il progetto Teatrinscuola rivolto alle scuole medie e superiori con Parla forte, non ti sento!; Habiba la magica dal romanzo di Chiara Ingrao per la regia di Marta Gilmore; Se dicessimo la verità di Emanuela Giordano e Giulia Minoli. Punta di diamante del Teatro per le nuove generazioni è l'avvio di una nuova Stagione di collaborazione con il teatrodelleappararizioni, compagnia romana guidata dal regista Fabrizio Pallara, con cui sono programmati due momenti fondanti del progetto artistico del Teatro di Roma, che intende riservare uno sguardo d'eccezione per i più giovani e aperto al futuro: la rassegna di narrazione Voce parole e il festival Contemporaneo futuro, due tappe di un percorso di ricerca che si muoverà nei diversi spazi teatrali, con l'obiettivo di formare il pubblico di domani ai linguaggi del presente e fare del teatro ragazzi puro teatro d'arte. (segue) (xcol4)