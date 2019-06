Cultura: presentata nuova stagione del Teatro di Roma, 23 produzioni originali (8)

- Grandi Pianure, progetto sulla coreografia contemporanea affidata a Michele Di Stefano, si presenta quest'anno in una nuova edizione, ancora più amplificata e diffusa in spazi non convenzionali, ma soprattutto integrata nel flusso dei programmi dei teatri e strutturata in risonanza con il progetto di Stagione. Prestigiosi nomi nazionali e internazionali portano a Roma una riflessione non stereotipata sulle possibilità della danza e sulla ricerca coreutica, attraverso inedite scritture e originali formati in dialogo con i linguaggi della scena: apre e chiude il programma Alessandro Sciarroni, Leone d'oro 2019, con le due spettacoli Augusto e Turning; si prosegue con la nuova produzione di Silvia Rampelli e il laboratorio del talento norvegese Ingri Fiksdal con venti performer locali per la messa in scena di Shadows of Tomorrow, creazione coreografica per la nuova funzione del foyer di India; Le Cercle della franco-algerina Nacera Belaza, che offre anche un laboratorio sulle danze tradizionali algerine, e Caen Amour del coreografo e danzatore di fama mondiale, l'americano Trajal Harrel, indefinibile e dolce vaudeville esotico che il pubblico attraverserà liberamente; sempre in bilico fra mondo fisico e realtà immaginate mk con Parete Nord; inoltre Grandi Pianure "sconfina" anche quest'anno negli ambienti museali del Palazzo delle Esposizioni con BUFFALO, la kermesse performativa in collaborazione con Palaexpo (programma in via di definizione). Arricchisce la Stagione il programma di Visite Animate alla scoperta dei luoghi segreti di Argentina, India, Torlonia e Valle; tra i nostri cicli culturali Luce sull'Archeologia, un successo senza precedenti giunto alla VI edizione, dal tema Alle origini di Roma. Infine si rinnovano le partnership con Romaeuropa Festival, Short Theatre, Filarmonica di Roma e la collaborazione con Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico; e con, tra le altre, Allezenfants!, Dominio Pubblico – la città agli under 25, Premi 2019 Tuttoteatro.com Cappelletti-Nicolini, Teatri di Vetro. (xcol4)