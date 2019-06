Venezuela: Foro penal, dopo passaggio Bachelet ancora nessun prigioniero politico liberato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Foro penal de Venezuela, una tra le sigle più riconosciute sul campo dei diritti umani del paese, non ha ritenuto del tutto soddisfacente la missione che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha compiuto la settimana scorsa a Caracas. "La visita non è stata efficace e i risultati non sono stati ottenuti. Al giorno d'oggi non si è ottenuta la libertà dei prigionieri politici", ha detto il direttore dell'ong, Alfredo Romero, citato dal quotidiano "Infobae". L'ex presidente cileno ha concluso la missione chiedendo alle aurtorità il rilascio di tutte le persone condannate per ragioni politiche e trovato l'accordo per far rimanere a Caracas una delegazione dell'Unhcr di due persone. (segue) (Brb)