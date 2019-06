Venezuela: Foro penal, dopo passaggio Bachelet ancora nessun prigioniero politico liberato (3)

- Secondo gli ultimi dati diffusi dall'organizzazione non governativa, a tutto il 24 giugno, nel paese si contano 688 prigionieri politici, di cui 687 adulti e uno in età adolescenziale. Il gruppo di arrestati si compone di 51 donne e 637 uomini, 105 militari e 583 civili. Inoltre, secondo il Foro penal venezolano, ci sono ad oggi "oltre 8700" persone soggette "a processi penali ingiusti" e "sottoposti a misure cautelari". Le statistiche, come oramai consuetudine, sono state certificate oggi dal segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), l'uruguaiano Luis Almagro. (segue) (Brb)