Ungheria: governo Budapest, Commissione Ue dovrebbe avere leader competente

- L'Ungheria ritiene fondamentale che un politico competente venga eletto come presidente della Commissione europea. Lo ha detto il ministro alla Presidenza del Consiglio dei ministri ungherese, Gergely Gulyas, nel corso dell'udienza annuale alla commissione Affari europei ungherese. L'agenzia di stampa "Mti" riporta le sue parole, secondo le quali "la Commissione europea negli ultimi cinque anni è stata un fallimento". Gulyas esprime preoccupazione per la leadership dell'organo, in particolare per quanto riguarda Brexit e immigrazione. "La Commissione dovrebbe essere cambiata, non dovrebbe essere un comitato politico, ma un ente che si assicuri che gli accordi Ue siano applicati", ha proseguito Gulyas. Le istituzioni europee hanno bisogno di leader che mantengano relazioni "corrette ed equilibrate" con ogni Stato membro. (segue) (Vap)