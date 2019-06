Ungheria: governo Budapest, Commissione Ue dovrebbe avere leader competente (2)

- "E' chiaro che non c'è una maggioranza a sostegno degli Spitzenkandidaten" e per quanto riguarda il prossimo bilancio Ue, Gulyas dice che ancora non c'è una bozza sul tavolo che possa essere accettata nel futuro prossimo. Non sarebbe "tragico" per Budapest se il bilancio europeo non fosse approvato prima della seconda metà del 2020. L'Ungheria non è comunque disposta al compromesso su questioni come la politica agricola comune, la politica di coesione e la politica migratoria. Budpaest non accetta nemmeno che le sovvenzioni Ue siano collegate al rispetto dello Stato di diritto. (Vap)