Lombardia: Sertori, da Regione altri 5,5 mln per incentivare associazionismo comuni

- L'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori ha sottoscritto oggi, insieme al presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio e al presidente di Uncem Lombardia (Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani) Tiziano Maffezzini, l'Intesa per l'annualità 2019 sui criteri per il riparto regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del Fondo nazionale per l'associazionismo comunale, da distribuire alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane con un contributo pari a 5,5 milioni di euro. "Con questa modalità - ha spiegato l'assessore Sertori - integriamo, notevolmente, le risorse che Regione Lombardia destina annualmente alla gestione associata, con fondi propri, pari a circa 6 milioni di euro. Le gestioni associate di funzioni e servizi comunali riceveranno, per il 2019, un contributo complessivo di oltre 11,5 milioni di euro". "Regione Lombardia - ha continuato Sertori - si pone come obiettivo l'efficacia e l'efficienza della gestione associata, sostenendone l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, anche attraverso la valorizzazione delle Comunità montane, dei Piccoli Comuni o di quelli situati in zone svantaggiate". "Con la sottoscrizione dell'Intesa con Anci e Uncem - conclude l'assessore agli Enti locali - Regione Lombardia ancora una volta conferma la volontà di essere dalla parte del territorio e di dare risposte concrete alle esigenze locali, fondando la propria attività di governo sulla collaborazione tra enti". (com)