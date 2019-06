Lavoro: Fiom su Whirlpool, altro piccolo passo avanti

- Si è tenuto oggi al ministero dello Sviluppo economico, informa una nota della Fiom, "l'incontro per la vertenza dello stabilimento Whirlpool di Napoli, alla presenza del ministro Di Maio, della delegazione aziendale guidata dal presidente di Whirlpool Emea, Morel, delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e dei delegati di fabbrica. In presidio davanti alla sede del ministero 300 lavoratori dello stabilimento". Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom, e Rosario Rappa, segretario generale Fiom Napoli, dichiarano che "per la prima volta l'azienda ha accettato di discutere la nostra proposta, non escludendo che la soluzione della vertenza possa anche essere trovata senza la vendita dello stabilimento. Il tavolo continuerà a stretto giro per individuare una soluzione condivisa. Infine, abbiamo chiesto all'azienda un comportamento leale, per permettere al confronto di svilupparsi senza forzature. Non è piaciuto ai lavoratori il prelievo notturno delle lavatrici dal magazzino di Caserta. Quello di oggi è stato un piccolo passo avanti, e importante è che sia avvenuto alla presenza del presidente Morel. Ora", concludono Tibaldi e Rappa, "attendiamo la rapida convocazione del tavolo per andare a vedere nel merito la serietà delle affermazioni fatte al tavolo". (Com)