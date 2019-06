Israele-Cile: Pinera a Gerusalemme, previsti accordi su energia, cybersicurezza, irrigazione e sanità

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, è giunto in Israele per un visita di tre giorni, durante la quale saranno firmati accordi in materia di energia solare, cybersicurezza, irrigazione e sanità. Gli accordi saranno firmati domani, 26 giugno, durante l'incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La visita si concluderà il 27 giugno e prevede incontri con l'omologo israeliano, Reuven Rivlin, e con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. A Ramallah, ha rivelato oggi Pinera ai giornalisti, saranno firmati accordi in materia culturale e in materia doganale. Riguardo alla questione della sede dell'ambasciata, Pinera ha ribadito che "l'ambasciata cilena rimarrà a Tel Aviv". "Il Cile è favorevole all'esistenza di uno Stato israeliano e di uno Stato palestinese che siano autonomi, liberi, indipendenti, democratici e che abbiano frontiere accordate, legittime e sicure", ha aggiunto. (segue) (Res)