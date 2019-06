Israele-Cile: Pinera a Gerusalemme, previsti accordi su energia, cybersicurezza, irrigazione e sanità (2)

- Oggi Pinera ha visitato il Muro occidentale e lo Yad Vashem, accompagnato dalla moglie, Cecilia Morel, e della delegazione al seguito. Durante la sua visita allo Yad Vashem, Pinera ha deposto una corona nel memoriale dell'Olocausto e ha anche visitato il Monumento ai Giusti tra le Nazioni dove è ricordato il diplomatico cileno Samuel del Campo per aver salvato gli ebrei nella capitale della Romania, Bucarest, durante l'Olocausto. In Israele è prevista anche una visita presso un impianto di desalinizzazione, un centro di ricerca e il centro medico di Hadassah, dove saranno presentati progetti sull'uso della tecnologia digitale in ambito medico. (segue) (Res)