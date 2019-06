Israele-Cile: Pinera a Gerusalemme, previsti accordi su energia, cybersicurezza, irrigazione e sanità (3)

- Le relazioni tra il Cile e lo Stato ebraico hanno subito uno scossone a partire dal 2011, quando il paese sudamericano ha riconosciuto la Palestina come uno Stato indipendente. Tuttavia, Netanyahu e Pinera hanno avuto un caloroso incontro lo scorso gennaio in Brasile e hanno discusso di diversi temi, tra cui il lavoro congiunto per far avanzare il progetto dei voli diretti verso Israele attraverso l'Africa, abbreviare i tempi di viaggio e approfondire i rapporti commerciali bilaterali. (segue) (Res)