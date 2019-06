Israele-Cile: Pinera a Gerusalemme, previsti accordi su energia, cybersicurezza, irrigazione e sanità (5)

- Secondo i media cileni, la visita nei Territori palestinesi prevede anche una visita a Betlemme e presso il campo profughi di Al Amari, vicino a Ramallah. Lo scorso novembre, il Congresso del Cile ha approvato una risoluzione per chiedere al governo di boicottare gli insediamenti in qualsiasi futuro accordo con Israele e riesaminare i precedenti accordi per assicurarsi che riguardi semplicemente aeree all'interno della linea verde. La risoluzione era passata con 99 voti a favore, sette astenuti e 30 astenuti. Inoltre, si era deciso di distribuire ai cittadini cileni e agli imprenditori delle informative per sensibilizzarli sul contesto storico e "non sostenere la colonizzazione o collaborare con la violazione dei diritti umani nei Territori occupati". Inoltre, la risoluzione chiede un "meccanismo" per bloccare l'importazione di prodotti dagli insediamenti. Al termine della visita in Medio Oriente, Pinera si recherà direttamente alla volta del Giappone per prendere parte come invitato ai lavori del vertice del G20 che si terrà ad Osaka. (Res)