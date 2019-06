India: stampa, premier Modi avrà una decina di colloqui bilaterali a margine del G20

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita in Giappone dal 27 al 29 giugno, avrà una decina di colloqui bilaterali a margine del vertice dei capi di Stato e di governo del G20, a Osaka (28 e 29). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (Pti). Il premier indiano dovrebbe incontrare, tra gli altri, l’omologo giapponese, Shinzo Abe, e i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump; della Francia, Emmanuel Macron, e della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Il leader di Nuova Delhi, inoltre, avrà interazioni nell’ambito dei formati Ric (Russia, India, Cina), Jai (Giappone, Stati Uniti, India) e Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). (segue) (Inn)