Cultura: Ruberti, stagione Teatro di Roma è risultato di un grande lavoro squadra

- "Da questa conferenza stampa è emersa l’immagine di una squadra che sta lavorando bene e in armonia. Questo è motivo di grande soddisfazione per la Regione Lazio perché la nostra amministrazione sostiene il lavoro del Teatro di Roma non solo con un contributo economico, ma anche collaborando con gli altri soci nella scelta della sua direzione artistica. Scelta che, vista la stagione di altissima qualità presentata oggi, si sta rivelando positiva e lungimirante". Lo ha dichiarato, in una nota, Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-20 del Teatro di Roma."La Regione Lazio - aggiunge - è accanto alle grandi istituzioni culturali del territorio ma conferma anche uno grande sforzo per dare più forza e progettualità alla cultura, ad esempio, nel settore dello spettacolo dal vivo quest’anno siamo riusciti a stanziare il 62 per cento di risorse in più rispetto allo scorso anno e nel nuovo bando abbiamo inserito la possibilità di presentare progetti triennali. Uno sforzo che portiamo avanti con convinzione perché riteniamo che la cultura sia un elemento essenziale per la crescita sociale e anche economica della nostra Regione".(Com)