Regione Lazio: Manzi (Ali), con delibera Comunità montane si salvaguardano aree a rischio spopolamento

- “Con la delibera assunta dalla giunta della Regione Lazio viene fatto un importante passo in avanti nel processo di trasformazione delle Comunità montane in Unioni dei comuni montani. In questo modo, si avvia il processo di trasformazione che renderà questi enti sempre più uno strumento a servizio dei Comuni e delle popolazioni dei territori montani”. Lo dichiara in una nota Bruno Manzi, presidente di Ali Lazio (Autonomie locali italiane del Lazio), commentando la delibera approvata dalla giunta della Regione Lazio. “Le nuove Unioni dei Comini montani contribuiranno sempre più alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree interne e marginali a grave rischio di spopolamento”, conclude.(Com)