Rocca di Papa: Zingaretti, 1 mln per ripristino attività istituzionali e commerciali e 2 borse studio memoria vittime

- "Un milione di euro per il ripristino della funzionalità della sede del Comune di Rocca di Papa gravemente danneggiato a seguito dell'esplosione avvenuta il 10 giugno scorso e la creazione di due borse di studio per ricordare il sindaco Emanuele Crestini e il delegato Vincenzo Eleuteri. E' quanto deciso dalla Giunta regionale del Lazio che questa mattina ha approvato lo stanziamento della prima tranche da 300mila euro: 250mila euro per il riavvio, seppur in via provvisoria, della funzionalità del Comune di Rocca di Papa e di 50mila euro per la realizzazione di tutti gli interventi utili al rilancio delle attività economiche e commerciali con contributi specifici alla creazione di manifestazioni ed eventi per la ripresa delle attività nella zona interessata dallo stato di calamità. Lo stanziamento totale avrà ad oggetto tutti gli edifici danneggiati fra cui il Municipio e i palazzi limitrofi coinvolti dall'esplosione, la scuola, il parcheggio e il sostegno alle attività commerciali". Così una nota di Regione Lazio. "Con questo primo atto - ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - puntiamo a velocizzare il riavvio di tutte le funzioni amministrative e istituzionali del Comune di Rocca di Papa al fine di scongiurare ulteriori disagi alla comunità locale. Abbiamo deciso inoltre in accordo con il Comune di Rocca di Papa, di finanziare due borse di studio, in memoria del sindaco Emanuele Crestini e del delegato Vincenzo Eleuteri, con l'obiettivo di conservare il ricordo dei due servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita, anteponendo la sicurezza dei propri concittadini alla loro". (Com)