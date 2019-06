Ostia: controlli Cc su litorale ed entroterra, tre arresti nelle ultime 24 ore

- Continuano i controlli dei carabinieri del gruppo di Ostia mirati al contrasto dello spaccio di droga e di altri reati. Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Acilia hanno arrestato una donna 37enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Insospettiti da un continuo andirivieni di giovani, da un’abitazione di via dell’Acquedotto Alessandrino, i militari sono intervenuti con una perquisizione che ha permesso il ritrovamento di 40 grammi di hashish e di tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga. La donna è agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Ancora, sempre ad Acilia, i carabinieri hanno arrestato un 37enne che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, in seguito alla perquisizione del appartamento in cui viveva. L’uomo, a cui al momento erano stati sospesi gli arresti domiciliari che aveva ottenuto in passato per gli stessi reati, è stato portato nel carcere di Rebibbia per ordine dell’autorità giudiziaria. A Ostia, invece, un uomo di 42 anni, dopo aver rotto il finestrino di un’automobile parcheggiata in via dei Velieri, ha rubato un navigatore satellitare e si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Il furto è stato messo a segno la notte scorsa ed è stato il proprietario della macchina ad avvisare il 112 quando ha sentito suonare l'allarme. La ricerca avviata dalla pattuglia della sezione Radiomobile in servizio nella zona ha permesso di identificare e rintracciare il 42enne che nel frattempo era tornato nella propria abitazione in via delle Piroghe. L’uomo, nel vedere i militari, ha prima tentato di darsi alla fuga, aggredendo con calci e pugni i carabinieri, ma è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere davanti al Tribunale di Roma dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.(Rer)