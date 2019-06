Mafie: Lucaselli, da Fd'I coerenza e rispetto per istituzioni

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, in una nota rivolge "un plauso ad inquirenti e alle Forze dell'Ordine per l'operazione anti 'ndrangheta condotta oggi in Emilia. Fd'I è un movimento nato sulla legalità come valore fondante, e dunque l'iniziativa di Giorgia Meloni che ha annunciato il sollevamento da ogni incarico interno di Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio comunale di Piacenza arrestato, è una prova di grande coerenza, pur augurando a lui di dimostrare la propria estraneità dai fatti contestati. Bene anche la decisione di costituire Fratelli d'Italia come parte civile nel procedimento. Il nostro movimento", conclude Lucaselli, "esprime un profondo rispetto per la giustizia e le istituzioni e questa ne è la prova". (Com)