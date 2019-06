Speciale difesa: ministro Esteri Egitto, non rinunceremo a un solo granello di sabbia nel Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto non rinuncerà a un solo granello di sabbia del Sinai. Così il ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry, ha commentato per la prima volta il cosiddetto “Accordo del secolo” proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto israelo-palestinese. Il piano, di cui sono stati rivelati solo i dettagli economici, prevede che alcuni progetti d’investimento a beneficio della Striscia di Gaza vengano effettuati nella Penisola del Sinai egiziana. A illustrarli dovrebbe essere il consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushner, in occasione della conferenza “Peace to prosperity”, in programma oggi e domani in Bahrein, cui l’Egitto parteciperà con una delegazione di basso livello. “L’evento – ha spiegato Shoukry in un’intervista all’emittente “Russia Today” durante la visita a Mosca – è stato proposto dagli Stati Uniti nel quadro degli sforzi per trovare una soluzione al conflitto arabo-israeliano. La nostra posizione dipende dalla componente politica e dalla soluzione dei due Stati”. Il ministro degli Esteri ha tuttavia chiarito che non vi è alcuna possibilità che l’Egitto ceda parte del proprio territorio per favorire la nascita di uno Stato palestinese. “Si tratta di un’ipotesi che è già stata respinta a tutti i livelli dalle istituzioni statali egiziane. Non concederemo un solo granello di sabbia del Sinai, un territorio per la cui difesa decine di nostri cittadini hanno sacrificato la propria vita”, ha sottolineato Shoukry. Inoltre, secondo il capo della diplomazia del Cairo, “il fraterno popolo della Palestina non accetterà alcuna area che non rientri nei propri territori. È stato soggetto a un’occupazione e non accetterà di occupare la terra di altri”. Shoukry ha anche negato le notizie secondo cui l’Egitto sta bloccando l’accesso di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. “Abbiamo sempre prestato attenzione ai nostri fratelli nella Striscia di Gaza e continuiamo a sostenerli attraverso il valico, che è sempre aperto per la fornitura di assistenza finanziaria e umanitaria e per garantire una via d’uscita sicura per motivi di istruzione, pellegrinaggi e cure mediche”, ha evidenziato Shoukry. (Cae)