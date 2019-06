Speciale difesa: venerdì a Palermo convegno su Esercito e comunicazione organizzato dallo Stato maggiore

- È in programma venerdì, presso il Circolo unificato di presidio di Palermo l'evento "Aspettando il...2° meeting sulla comunicazione", organizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, come fase di avvicinamento al meeting nazionale sulla comunicazione che si terrà a Milano nel mese di dicembre. Il meeting ha come tema "L'empatia nella comunicazione" e prevede lo svolgimento di conferenze e tavole rotonde finalizzate a creare un momento di aggregazione ed incontro tra militari e civili che operano nel settore della comunicazione e per ampliare la rete di relazioni istituzionali. L'evento, moderato da Elvira Terranova, giornalista di AdnKronos, si articolerà in conferenze tematiche e attività culturali in cui militari e civili affronteranno insieme il tema dell'empatia e le sue implicazioni nell'attuale scenario comunicativo, con specifica attenzione al mondo mediatico e ai settori dell'editoria, stampa, TV, radio e social media. Verranno discussi inoltre con esperti del settore, aspetti relativi al cambiamento nei messaggi e nei simboli della comunicazione anche con risvolti psicologici e pedagogici. Il meeting, che vedrà anche la presenza di autorità locali e di studenti, sarà aperto dall'intervento del comandante delle Forze operative sud, generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano, e del generale di divisione Claudio Minghetti comandante militare dell'Esercito in Sicilia. Interverranno, tra gli altri, il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Palermo Giulio Francese ed il rettore dell'Università degli studi di Palermo Fabrizio Micari. (Ren)