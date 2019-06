Speciale difesa: Perù, un malore mentre era in viaggio, muore ministro José Huerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Perù, José Huerta, è morto ieri mentre si recava per lavoro in viaggio verso la regione amazzonica. Huerta, divenuto ministro nell'aprile del 2018, avrebbe sofferto di una crisi cardiaca e trasportato senza fortuna d'urgenza all'ospedale Santa Maria de Nieva, nel nord del paese. L'alto funzionario si stava recando in ispezione ad un posto di controllo territoriale alla frontiera con l'Ecuador. Numerose le testimonianze di cordoglio da parte delle diverse cariche dello stato. "Profondo" dolore è stato espresso dal presidente Martin Vizcarra che, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha parlato di una "notizia dolorosa" che "colpisce profondamente". (Brb)