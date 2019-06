Polonia: ministro Difesa Blaszczak, siamo paese importante per la sicurezza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia si è trasformata da oggetto a soggetto in materia di difesa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, al poligono militare di Orzysz, riporta l'agenzia di stampa "Pap". Il ministro ha accompagnato il presidente della Repubblica, Andrzej Duda, che durante la visita, collegata alla conclusione delle esercitazioni Dragon 19, ha ufficializzato le promozioni di alcuni ufficiali dell'esercito. Blaszczak ha sottolineato che la posizione di Varsavia nella Nato si fa via via più importante. "L'esercito polacco diventa sempre più numeroso e sempre più moderno". Il ministro della Difesa ha parlato anche delle ottime relazioni bilaterali con Washington, ricordando la recente visita di Duda alla Casa Bianca. (Vap)