Rifiuti Roma: Giannini (Lega), sindaco Raggi tace anche di fronte all'emergenza salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chissà se in queste ore, mentre migliaia di romani stanno ricevendo le fatture sulla tassa dei rifiuti, arriveranno in dote anche i guanti in gomma per evitare rischi alla salute come denunciato dall'ordine dei medici". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Alla situazione gravissima della raccolta e dello smaltimento - prosegue - si aggiunge oggi quella del rischio infezioni soprattutto per i soggetti più deboli come anziani, bambini e donne in gravidanza. Al grido di allarme lanciato dai medici, ci saremmo aspettati una forte reazione da parte del sindaco. Invece la Raggi, come al solito, tace perché non è in grado di proporre soluzioni né tanto meno di parlare ai romani sul rischio che si corre quotidianamente complice anche il caldo". "Considerata l'emergenza - conclude Giannini - esorto ancora una volta Campidoglio e Regione di sedersi attorno ad un tavolo per pianificare una complessiva politica sui rifiuti. Il tempo delle 'meline' è finito". (Com)