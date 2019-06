Puglia: Capone, è nata la Rete degli Ecomusei pugliesi

- Dalla Regione Puglia hanno fatto sapere che è stata attivata la Rete degli Ecomusei della Puglia. A volerne l’istituzione la Consulta regionale degli ecomusei riunitasi presso gli Uffici dell’assessorato all’Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali. “Gli Ecomusei rappresentano un pezzo importante della strategia regionale sui beni culturali”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Industria turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone. “Perché coniugano perfettamente l’esigenza di valorizzazione del territorio - ha proseguito Capone -, del suo paesaggio, con quella di coinvolgimento attivo delle comunità che li ospitano. Se da un lato, infatti, occorre farsi carico della salute dei nostri beni, dall’altro non possiamo permettere che si salti di restauro in restauro senza preoccuparsi dei contenuti che questi beni andranno a riempire e da cui, di fatto, dipenderà o meno il loro futuro e parte dell’economia dei territori coinvolti. Ecco che, allora, l’idea della rete regionale è una risposta concreta alla necessità di riflettere insieme sull’utilizzo consapevole di questo straordinario Patrimonio immaginando ben oltre il qui e ora. La cultura abbatte i muri, non li alza. Ce lo insegna la storia". "Allora - ha concluso Capone - la prima cosa da fare e su cui insistere è e sarà sempre quella di costruire un rapporto di vera prossimità tra le 'pietre' e le persone. Perché li, nel mezzo, c’è tutta quell’identità che rende i pugliesi: pugliesi”. (Ren)