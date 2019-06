Italia-Brasile: Borgonzoni (Lega), rilanciata importante cooperazione su audiovisivo

- Il sottosegretario al ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) con delega al Cinema, in merito alla visita istituzionale svolta in Brasile e finalizzata a rafforzare la cooperazione culturale ha affermato: "Per l’audiovisivo abbiamo avviato grandi opportunità di cooperazione. Italia e Brasile si confermano ancora una volta partner strategici in un settore che promette importanti opportunità di crescita culturale ed economica. Molti sono stati gli elementi di intesa che abbiamo raggiunto per l’audiovisivo con i principali attori del settore - ha spiegato Borgonzoni - tra questi il sindacato produttori audiovisivi - Sicav e i rappresentanti di Ancine e del Festival di Rio. Con tutte queste realtà - ha aggiunto - abbiamo evidenziato numerosi punti di collaborazione e possibili azioni per il rafforzamento dei rapporti tra le imprese dei rispettivi paesi. In particolare, abbiamo avviato un accordo con Ancine per rilanciare il Fondo di coproduzione bilaterale Italia-Brasile, fondo che verrà lanciato in occasione del Focus Italia al Festival di Rio". Al Festival di Rio l'Italia sarà inoltre presente, ha precisato, "con una delegazione composta anche da autori e produttori insieme, perché vogliamo che la coproduzione nasca dall’incontro di personalità, da esigenze narrative, da storie comuni e da esperienze condivise. Come sempre, - ha concluso Borgonzoni - sarà soprattutto la grande amicizia tra i nostri due paesi a garantire le migliori possibilità di cooperazione". (Com)