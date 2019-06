Serbia: Parlamento esamina testo legge su ricerca scientifica

- Il Parlamento della Serbia ha avviato l'esame della proposta di legge sulla ricerca scientifica presentata dal ministero dell'Istruzione. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", il ministro dell'Istruzione serbo Mladen Sarcevic ha dichiarato che il testo ha l'obiettivo di regolare il finanziamento ai ricercatori. Il ministro ha osservato che la maggior parte dei ricercatori non è soddisfatta dell'attuale quadro legislativo. "Abbiamo avuto un sistema in cui alla fine nessuno era contento, tantomeno lo Stato. Il primo passo concreto in questa riforma è stato fatto a dicembre, con l'approvazione della legge sul fondo per la scienza", ha detto il ministro. Una parte di questo nuovo fondo, ha infine ricordato Sarcevic, sarà destinato al finanziamento di progetti legati all'intelligenza artificiale e alla robotica. (Seb)