Forza Italia: Parisi, voto popolare per leadership, altrimenti si prolunga agonia

- Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, ha affermato nel corso della trasmissione "Zapping" su Rai Radio 1, che "se il rinnovamento di Forza Italia si dovesse ridurre a un congresso di apparati, con tessere e voti ponderati, per nominare un coordinatore alla guida di un partito complementare a Salvini, sarebbe solo un modo di prolungare l'agonia. La nomina di Carfagna e Toti servirà a qualcosa se porterà ad aprire Forza Italia. Se invece sarà una partita tutta interna a FI, non cambierà nulla. Bisogna aprire le finestre e fare entrare aria nuova. Bisogna fare una profonda riflessione sul perché l'aria liberale e popolare ha perso il rapporto con i propri elettori. Per costruire nuove leadership non bisogna aver paura del voto popolare". Secondo il leader di Energie per l'Italia, "non si tratta di primarie, ma solo la volontà di sottoporsi ad un confronto aperto, alla luce del sole, con linee politiche chiare e personalità forti che abbiano voglia di mettere alla prova la loro capacità di convincere il popolo che non sta con la Lega. Abbiamo bisogno di personalità in grado di battere leader molto popolari. E' difficile che la loro minaccia nasca da una selezione fatta dagli apparati. E non abbiamo bisogno di un partito dei moderati. Chi è in cerca di una nuova casa politica non vuole un contenitore moderato. Il gradualismo del centrodestra e del centrosinistra non ha risolto i problemi dell'Italia. I moderati sono lenti, cercano di mettere d'accordo tutti, e alla fine non fanno nulla. Gli italiani delusi dalla politica e che non votano più", ha concluso Parisi, "chiedono riforme radicali, dalla giustizia, al fisco, dal Welfare al Sud". (Rer)