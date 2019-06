Tpl Roma: sopralluogo ad Atac Simioni a stazione metro Repubblica, commercianti preparano torta per riapertura

- Sopralluogo questa mattina dell'ad e presidente di Atac Paolo Simioni per i collaudo, in vista della riapertura della stazione della metro A Repubblica. Secondo i commercianti della piazza riuniti nel comitato che da mesi chiede la riapertura della stazione oggi pomeriggio potrebbe essere il giorno buono. A otto mesi spaccati dall'incidente alle scale mobile che causò il ferimento di diversi tifosi del Cska Mosca, nella Capitale per la partita di Champions League con la Roma, e la conseguente chiusura della stazione. Una data simbolica che complice lo sciopero e la temporanea chiusura della linea ha anche dato il tempo per i collaudi. Nel dubbio i commercianti hanno già preparato una torta per festeggiare il lieto evento. Il taglio della prima fetta è previsto per le ore 17. Una 'festa' simile, a base di torta alla panna e prosecco, fu organizzata dai proprietari dei negozi due mesi fa, in occasione dei sei mesi di chiusura.(xcol4)