Romania: investimenti stranieri arrivano a 75 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti stranieri in Romania ammontano a 75 miliardi di euro, livello paragonabile a quello dei fondi europei. E' quanto si legge in un rapporto del Consiglio degli investitori stranieri in Romania. Il 90 per cento degli investimenti stranieri in Romania proviene dagli Stati membri dell'Unione europea. Il documento rileva che i soldi sono stati investiti in tutti i settori dell'economia romena, prevalentemente nell'industria. L'apice degli investimenti è stato raggiunto in prossimità dell'ingresso della Romania nell'Ue, con circa nove miliardi di euro all'anno. In Romania, 1,3 milioni di dipendenti, vale a dire quasi il 25 per cento del totale, lavorano attualmente per le aziende straniere. (Rob)