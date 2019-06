Ue: Consiglio adotta conclusioni su futuro sistemi energetici (2)

- Nell'ambito dei preparativi per la prossima legislatura, le conclusioni chiedono alla Commissione di tener conto dei principi evidenziati nel testo al momento della presentazione di nuove proposte legislative e la invitano a svolgere un'analisi delle tecniche di accoppiamento settoriale e di integrazione settoriale e a riflettere gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi dell'Ue in materia di energia e clima nel contesto di una futura revisione delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. Le conclusioni si pongono sullo sfondo del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" recentemente completato e della comunicazione della Commissione "Un pianeta pulito per tutti", che definisce una visione strategica per la futura politica climatica dell'Ue. Ricordano anche le conclusioni del Consiglio europeo sui cambiamenti climatici del 13-14 dicembre 2018, 21-22 marzo 2019 e 20 giugno 2019. Il testo delle conclusioni è stato preparato dalla presidenza sulla base di un dibattito dei ministri dell'Energia in una riunione informale tenutasi a Bucarest il 2 aprile 2019. È stato ampiamente discusso nel corso di varie riunioni del gruppo di lavoro sull'energia e del comitato dei rappresentanti permanenti il 12 giugno 2019. (Beb)