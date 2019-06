Politica: Cirielli (FdI), è comica la gestione delle evasioni carcerarie da parte del ministro Bonafede

- "A Trapani, un albanese di 34 anni, arrestato per traffico di droga, è evaso ieri dal carcere. A Benevento tre agenti sono stati aggrediti. Ormai le carceri italiane sono un colabrodo. Abbandonate dal governo e insicure per la polizia penitenziaria". Lo ha dichiarato in una nota Edmondo Cirielli (FdI), Questore della Camera dei Deputati. "Se non fosse - ha proseguito Cirielli - per le continue aggressioni agli agenti ci sarebbe da ridere per la ridicola gestione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ma noi non ci stancheremo mai di denunciare il fallimento del governo sulla politica carceraria. Fallimento che sembra aver già superato di gran lunga quello dei governi Pd" . (Ren)