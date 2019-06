Speciale difesa: Israele, Netanyahu, "non permetteremo" a Teheran di dotarsi di armi nucleari

- Israele non permetterà all’Iran di procurarsi armi nucleari. Lo ha detto ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante il colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale della Federazione russa, Nikolaj Patrushev. “La Russia comprende l’importanza che attribuiamo al regime che chiede la nostra distruzione e lavora per raggiungere questo scopo”, ha affermato Netanyahu, ribadendo che lo Stato ebraico “non consentirà all’Iran di stabilire una presenza vicino ai nostri confini”. (Res)