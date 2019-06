Speciale difesa: Russia-Israele, Patrushev, sicurezza dipende da soluzione crisi Siria

- La Russia presta seria attenzione a garantire la sicurezza di Israele e ritiene che l'attuazione di questo compito richieda la risoluzione del conflitto in Siria. Lo ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, giunto ieri a Gerusalemme, per tenere colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In programma anche contatti con il consigliere della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, e con l'omologo israeliano, Meir Ben-Shabbat, in formato tripartito. "Stiamo prestando particolare attenzione a garantire la sicurezza di Israele: per risolvere questo problema nella pratica, è necessario riportare la pace e la stabilità nella regione, incluso il territorio siriano", ha dichiarato Patrushev prima dell’incontro con Netanyahu, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". (Res)